Heute beginnt für drei Mädchen und drei Jungs aus ganz Deutschland das Abenteuer Ihres Lebens. Drei Wochen langen wollen sie sich durch die Wildnis Norwegens schlagen! Doch vorher müssen sie sich im Vorbereitungscamp in der hessischen Wildnis bewähren denn hier werden sie fit gemacht für ihr Abenteuer. Unberührte Natur erleben ohne Eltern, ohne Internet und Fernsehen? Durch die Wildnis gibt sechs Jugendlichen die Chance, in der rauen, aber wunderschönen Landschaft Norwegens ein ganz besonderes Ferienabenteuer zu erleben spannende Wildnisaktionen inklusive. In Folge eins treffen Leonie, Kimberly, Antonia, Caspar, Freddie und Philip zum ersten Mal aufeinander und sie stehen gleich vor der ersten Herausforderung: Der Weg zum Vorbereitungscamp führt über sechs Aufgaben, die gar nicht so einfach zu meistern sind.Der erste Morgen im Vorbereitungscamp Frühstück unter freiem Himmel und die drängende Frage: Wo waschen wir uns eigentlich? Unter Anleitung von Wildniscoach Tobi bauen sich Leonie, Kimberly, Antonia, Caspar, Freddie und Philip die eigene Wildnisdusche! Unberührte Natur erleben ohne Eltern, ohne Internet und Fernsehen? Durch die Wildnis gibt sechs Jugendlichen die Chance, in der rauen, aber wunderschönen Landschaft Norwegens ein ganz besonderes Ferienabenteuer zu erleben spannende Wildnisaktionen inklusive. In der zweiten Folge müssen unsere Wildnishelden gleich eine besonders spannende Herausforderung bewältigen: Die Überwindung einer Schlucht auf einem Seil! Der Tag endet dann natürlich ganz entspannt mit der ersten Lagerfeuer-Runde.