Zwei rechnen ab Heute | 3sat | 22:35 - 00:35 Uhr | Westerndrama

1881. Marshal Wyatt Earp (Burt Lancaster) und der Spieler Doc Holliday (Kirk Douglas) retten einander das Leben. Das verbindet. Sie müssen Earps Brüdern, ebenfalls Marshals, helfen: Die Clanton-Bande will gestohlenes Vieh durchs Gebiet von Tombstone treiben. Original-Titel: Gunfight At The O.k. Corral Laufzeit: 120 Minuten Genre: Westerndrama, USA 1957 Regie: John Sturges FSK: 12 Schauspieler: Wyatt Earp Burt Lancaster Doc Holliday Kirk Douglas Laura Denbow Rhonda Fleming Kate Fisher Jo Van Fleet Johnny Ringo John Ireland Cotton Wilson Frank Faylen