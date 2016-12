Robert Schulz, Polizist im Sittendezernat, wird in einem Stundenhotel erschossen. War er selbst Kunde oder wurde er im Dienst erschossen? Während Schulz' Frau offen über die ausserehelichen Kontakte ihres Mannes spricht, mauern die Kollegen der Sitte. Doch dann stellt sich heraus: Schulz traf sich regelmässig mit einer jungen Unbekannten. In der Annahme, das Sittendezernat könnte einen Skandal in der Sache vertuschen, greift das Team von Vera Lanz zu unkonventionellen Ermittlungsmethoden. Auf der Spur dieser Zeugin stossen die Ermittler auf die Bar Paradiso. Trompeter sucht in dem Etablissement die Nähe zur Prostituierten Darja. Kennt sie das Mädchen aus der Mordnacht? Eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF.