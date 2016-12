Der 13-jährige Fred Pollack wird mit gebrochenem Arm in die Rosenstein-Klinik eingeliefert. Dr. Klein und ihre Kollegen kümmern sich um ihn. Doch was zunächst wie Routine aussieht, entwickelt sich wegen Komplikationen zu einer blutigen Angelegenheit - bis Oberschwester Gundula die OP unterbricht und zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen auffordert: Fred Pollack ist HIV-positiv. Valerie Klein kann nicht fassen, dass Freds Mutter, die während der Schwangerschaft von ihrem Mann infiziert wurde, ihren Sohn, der das HI-Virus seit seiner Geburt in sich trägt, nicht darüber aufgeklärt hat. Wie soll Fred sich verantwortungsvoll verhalten, wenn er nicht weiß, dass er krank ist? Beide ahnen nicht, dass Fred und seine Freundin Sissy gerade hinter dem Rücken ihrer Eltern ihr "erstes Mal" planen. Nanny merkt, dass für sie als allein erziehende Mutter ihr Krankenschwesterngehalt hinten und vorne nicht reicht und hofft, dass Grit ihr ein wenig aushelfen kann. Diese schaltet auf stur, da aktuell Constanze Bernardi, Bernds Ex-Freundin, erneut um Bernds Liebe buhlt - unter anderem mit dem verlockenden Angebot, in der Klinik ihres Vaters demnächst Chefarzt werden zu können. Dumm nur, dass Nanny im Haus Lang ein entscheidendes Indiz gefunden hat, das erklärt, was mit Prof. Hugo Schäfer passiert ist - und dass Grit daran nicht ganz unschuldig sein kann.