"Gute Nacht! Die Show vorm Einschlafen" ist eine entspannte und gleichsam informativ unterhaltsame Show mit Moderator Wigald Boning, in der sich alles nur um eines dreht: ums Schlafen in all seinen Facetten! Moderator Wigald Boning ist im Thema, schließlich hat er im Rahmen eines Outdoor-Experiments im vergangenen Winter monatelang im Schlafsack und Zelt unter freiem Himmel genächtigt. Mit seinen Gästen spricht er in der ersten Ausgabe über individuelle Schlafgewohnheiten und probleme, etwa über ihre Träume oder übers Schnarchen, über Schlaflosigkeit und Schlafrituale. Flankiert wird das Ganze von dem unterhaltsamen und eloquenten Mediziner und Experten Dr. Johannes Wimmer. Tiefe Einblicke in ihre Schlafzimmer gewähren Prominente wie in dieser Sendung die Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann und Sänger Jürgen Drews, der selbstverständlich eine ganz leise und reduzierte Version seines Evergreens "Ein Bett im Kornfeld" zum Besten gibt Denn Schlaflieder dürfen in dieser Show auf keinen Fall fehlen, genauso wenig Einspielfilme, in denen Wigald Boning zum Beispiel eine Nacht im Kleinwagen verbringt oder sich wahllos Zugang in diverse deutsche Schlafzimmer verschafft. Das Publikum der Show macht es sich derweil in der Bar Nachtasyl des Hamburger Thalia Theaters auf Bean Bags und Sofas ausgesprochen gemütlich und lässt sich auf eine erholsame Nacht einstimmen. Einschlafen ist ausnahmsweise erlaubt!