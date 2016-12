Snowy River Heute | MDR | 12:30 - 14:00 Uhr | Abenteuerdrama Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Jim Craig arbeitet in den Stallungen von Harrisons Ranch. Er verliebt sich in die Tochter seines Bosses, doch als eine Herde Mustangs in der Nähe gesichtet wird, verlässt er sein neues Zuhause, um die legendären Pferde einzufangen und zu zähmen. Original-Titel: The Man from Snowy River Laufzeit: 90 Minuten Genre: Abenteuerdrama, AUS, USA 1982 Regie: George Miller Schauspieler: Harrison / Spur Kirk Douglas Clancy Jack Thompson Jim Craig Tom Burlinson Jessica Harrison Sigrid Thornton Rosemary Hume Lorraine Bayly Henry Craig Terence Donovan Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets