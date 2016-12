Veronika Jokisch erleidet einen Schlaganfall am Steuer ihres Wagens. Ihre Tochter Manja, die das Down-Syndrom hat, sitzt neben ihr und muss selbständig den Notarzt alarmieren. Lea Peters und Martin Stein sind bei der Anamnese und der Behandlung auf Manjas Schilderungen angewiesen. Doch wie verlässlich sind ihre Aussagen? Tatsächlich bringt der emotionale Stress Manja an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit. Da bei Veronika jederzeit der nächste Schlaganfall droht, bittet Martin Manja, ihrer Mutter noch nichts von ihrem Freund Steve zu erzählen. Auch er ist ein "Downie", zusammen wollen die beiden in eine eigene Wohnung ziehen. Doch Veronika hat große Schwierigkeiten, die behütete Manja gehen zu lassen. Hans-Peter Brenner fällt es als angehender Arzt schwer, seinen ehemaligen Kollegen im pflegerischen Bereich Anweisungen zu geben. Was gut gemeint ist, führt schnell zu Konflikten mit Dr. Kaminski und auch mit Oberschwester Arzu. Dann sieht er sich mit einem ganz besonderen Patienten konfrontiert: Prof. Simoni.