Mit Geschenken andere glücklich machen ist manchmal Schwerstarbeit. Man muss Wünsche und Vorlieben der zu Beschenkenden kennen, den Markt sondieren, dann etwas auswählen, einkaufen, einpacken und unter den Baum legen. Für die Hersteller, Händler und Paketdienste ist es ein Milliardengeschäft. "LexiTV" zeigt in dieser Ausgabe wie Verkaufspsychologen und Marketingspezialisten unsere Kaufentscheidungen unterschwellig beeinflussen, mit welcher Technik Lichtdesigner ganze Innenstädte in funkelnde Weihnachtswunderländer verwandeln und wie viele Rentiere und Schlitten der Weihnachtsmann bräuchte, um an einem Tag alle Geschenke zu verteilen.