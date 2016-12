Die Schneekönigin - Eiskalt entführt Heute | Super RTL | 20:15 - 21:45 Uhr | Animationsfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der tapfere Troll Orm hat die Schneekönigin besiegt und freut sich darauf, in seiner Heimatstadt als Held gefeiert zu werden, doch stattdessen muss er in den Minen schuften. Er träumt davon, das Herz der Trollprinzessin zu erobern und schmückt seine Abenteuer immer mehr aus, um Beachtung zu finden. Gerda ist entsetzt über sein Verhalten, das die Macht des gefährlichen Schneekönigs wachsen lässt. Kann Orm sich endgültig beweisen, als der Nordwind die Trollprinzessin mit sich nimmt? Original-Titel: The Snow Queen 2 Laufzeit: 90 Minuten Genre: Animationsfilm, RUS 2014 Regie: Aleksey Tsitsilin FSK: 6 Schauspieler: Gerda Anna Shurochkina Orm Ivan Okhlobystin Maribel Anna Khilkevich Rakhat Aleksandr Uman Lukum Igor Bortnik Okhrannik Aleksey Likhnitskiy Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets