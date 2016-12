Um das gesunkene Schatzschiff eines früheren spanischen Eroberers zu finden, reist die junge Wissenschaftlerin Dr. Claudia Harding von Hamburg auf die Karibikinsel Grenada. Dort trifft sie sich mit Kapitän Richard "Rick" Bertold, der ihr ein modernes Bergungsschiff versprochen hatte, das sich jedoch als abgehalfterter Kahn erweist. Trotzdem macht sich Claudia mit Rick und seiner Crew auf die gefährliche Exkursion. Doch sie ist nicht die Einzige, die es auf das kostbare Gut abgesehen hat. Dr. Claudia Harding arbeitet als Wissenschaftlerin am Maritimen Institut in Hamburg und ist einem sensationellen Fund auf der Spur: Dank jahrelanger Untersuchungen gelang es ihr, den genauen Fundort einer gesunkenen spanischen Galeone zu bestimmen, die einen kostbaren Smaragd mit sich führte. Claudia ist überzeugt: In den Gewässern vor Grenada muss sich das Wrack befinden. Doch bevor sie in die Karibik aufbrechen kann, beansprucht ihr Doktorvater Professor Walter Teschler alle Forschungsergebnisse und damit die gesamte Entdeckung für sich. Wütend beschließt Claudia, auf eigene Faust und Kosten nach Grenada zu reisen. Dort angekommen, trifft sie auf den charismatischen Skipper Richard "Rick" Bertold. Claudia ist verärgert, da das hochmoderne Bergungsschiff, das Rick ihr versprach, sich in Wirklichkeit als heruntergekommener Kutter erweist. Notgedrungen geht sie gemeinsam mit Jan, einem nautisch erfahrenen Auswanderer aus Hamburg, an Bord der "Diamond", wo sie Rick und seine Besatzung bereits erwarten. Als das vermeintliche Wrack der spanischen Galeone trotz genauester Berechnungen unauffindbar ist, ist Claudia schwer enttäuscht. Da offenbart Rick sein wahres Gesicht: Er selbst ist ebenfalls schon lange hinter dem Schatz her.