Wetterforscher Sunny arbeitet beim Lokalfernsehen in Seattle. Als er vor gefährlichen Winden, den so genannten "Jet Streams" warnt, die sich von der oberen Stratosphäre in tiefere Regionen verlagert haben, glaubt ihm erst einmal keiner. Allein mit Hilfe einer jungen Wissenschaftlerin und einem Offizier versucht Sunny, die Welt zu retten. Unterhaltsames Low-Budget-Desaster mit tollen Effekten.