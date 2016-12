Zuletzt schickten ihn die prominenten Herausforderer im November 2015 auf die Bretter. Günther Jauch ging baden und bescherte Enissa Amani, Alessandra Meyer-Wölden, Mark Keller, Luke Mockridge und Jana Pallaske den Sieg. Deutschlands beliebtester Moderator lag knapp zurück und das prominente gegnerische Fünfer-Team gewann für den guten Zweck. Der "Godfather des deutschen Quiz" will im neuen "5 gegen Jauch - Prominenten-Special" zurück auf die Siegerstraße. Doch einfach wird das nicht, denn fünf neue Stars treten an, und alle wollen nur das eine: Günther Jauch in die Schranken weisen und möglichst viel Geld gewinnen! Schafft es Günther Jauch ganz alleine, die Übermacht der 5 Promis zu schlagen? Auch in der 26. Folge geht es um alles oder nichts! Die fünf Prominenten haben die Chance auf einen Gewinn von bis zu 300.000 Euro für einen guten Zweck und können Günther Jauch, der ebenfalls für eine wohltätige Organisation spielt, ganz schön ins Schwitzen bringen. In dieser Show liegen Sieg und Niederlage ganz dicht beieinander: Im Alleingang und völlig auf sich gestellt fordert Günther Jauch wieder ein Team mit fünf prominenten Kandidaten heraus! Gelingt es Günther Jauch diesmal mit seinem strategischen Denken, seiner Klugheit und seinem Know-how, das Wissensduell gegen fünf Persönlichkeiten für sich zu entscheiden? Kann sich der "Mann für Millionen" im Duell der Publikumslieblinge behaupten?