Rote Rosen Heute | HR | 06:25 - 07:15 Uhr | Telenovela Infos

Mehr Termine Inhalt Merle hat wegen der Baustelle nun weniger Kundschaft - ein Umstand, den Gunter nutzen will, um gemeinsam zu verreisen. Nur Sydney fühlt sich überrumpelt, da er sie als seine Vertretung vor vollendete Tatsachen stellt. Sandra, die nicht ahnt, dass Merle und Gunter ein Paar sind, versucht weiterhin, ihn für sich zu interessieren. Als sie eine Einladung als Date mit Gunter missversteht und er mit Merle erscheint, ist es eine peinliche Situation für alle drei. Sydney ist von Mielitzers Liebesgeständnis überrascht. Als Merle ihr rät, die Vergangenheit ruhen zu lassen und nach vorne zu blicken, beschließt Sydney, Mielitzer näher kennenzulernen. Zusammen mit Kim lädt sie Patrick und Mielitzer zu einem Familienessen ein, bei dem Mielitzer durch seine Offenheit beeindruckt. Eliane findet eine romantische Notiz und rätselt nun mit Edda und Kim, wer der Absender sein könnte. Edda spekuliert schnell, dass der Zettel von Mathis stammen könnte, was Eliane erst nicht zu hoffen wagt. Die Beweise scheinen sich aber zu verdichten. Untertitel: Folge 2331 Laufzeit: 50 Minuten Genre: Telenovela, D 2016 Regie: Patrick Caputo Folge: 2331 Schauspieler: Sydney Cheryl Shepard Mathis Mickey Hardt Holger David C. Bunners Patrick Constantin Lücke Thomas Gerry Hungbauer Johanna Brigitte Antonius