Swanky allein zu Haus: Nun sind die Aliens ja schon eine ganze Weile auf der Erde. Ein Heimatbesuch lässt sich nicht länger aufschieben. Und so macht sich Swanky zähneknirschend auf die Reise. Durch eine Unachtsamkeit wird Swankys galaktische Reiseblase beschädigt und muss auf einer einsamen Insel notlanden. Doch anstatt angesichts der neuen Situation in Panik auszubrechen, erklärt Swanky das Eiland zu seinem Königreich. Doch leider hat er die Rechnung ohne den einzigen Bewohner der Insel gemacht, einen renitenten Affen. Derweil ahnen weder Tommy und die Aliens noch Swankys Familie von der Bruchlandung. Er!: Wir wussten ja schon immer, dass Dinko seinen Freund Tommy von der Erde furchtbar gern hat. Aber nun nimmt sein Beschützerdrang wirklich überhand. Dinko macht die neue Vogelscheuche der Nachbarn als feindlichen Agenten aus, der Tommy nach dem Leben trachtet. Während Tommy in der Schule ist, setzen die Aliens alle Hebel in Bewegung, um dem mit Stroh gefüllten Fiesling den Garaus zu machen. Und Tommy darf in keinem Fall nach Hause kommen! Der Bösewicht, den ich rief: Beim Quartettspielen gewinnt Tommy gegen Clinton. Eifersüchtig auf Tommys Erfolg fordert Granville ihn heraus. Doch zum Sieg fehlt Tommy diesmal die entscheidende Karte: der Kriegsherr. Doch Hilfe ist nicht fern. Dinko treibt kurzerhand einen echten Kriegsherrn von seinem Heimatplaneten Conforma auf. Dieser soll gegen den schmächtigen Granville antreten. Ob wir uns Sorgen machen müssen?