Er nennt sich selbst "einer der Größten unter den Kleinen" und prägt mit seinem Humor das Lebensgefühl einer ganzen Generation: Mike Krüger. Als Rudi Carrell 1975 anrief und den damals 23-jährigen Architekturstudenten namens Mike Krüger in die abendliche Familienshow "Am laufenden Band" am Sonnabend einlud, damit er seinen Song "Mein Gott, Walther" präsentierte, war der Durchbruch geschafft. Mehr als 22 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung damals. Und der legendäre Song war sofort in aller Munde. Danach war Mike Krüger aus der deutschen Unterhaltungsszene nicht mehr wegzudenken. Ein Hit nach dem anderen folgte, darunter "Der Nippel" oder "Bodo mit dem Bagger", aber auch Sendungen wie die "Mike Krüger Show" oder "7 Tage, 7 Köpfe" und natürlich die "Supernasen"-Filme mit Thomas Gottschalk. Anlässlich des 65. Geburtstages von Mike Krüger zeigt das NDR Fernsehen eine sehr unterhaltsame Sendung, in der aber auch ein bisschen der Mensch Mike Krüger zum Vorschein kommt. Zu Wort kommen Freunde, Kollegen und Weggefährten, unter anderem Thomas Gottschalk, Jürgen von der Lippe, Gabi Decker, Kim Fisher, Bernd Stelter und Hans Werner Olm.