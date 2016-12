Willis VIP ist in dieser Folge Charles Darwin. Der Mann stellte vor 200 Jahren mit seiner Evolutionstheorie die über Jahrhunderte gültige Weltsicht auf den Kopf. Was für ein Mensch war der berühmte englische Naturforscher? Willi trifft die Kinderbuchautorin Katrin Hahnemann, die sich mit Charles Darwin auskennt. Willi erfährt: Als Schüler war Charles zwar alles andere als ein Genie, doch von klein auf trieb ihn große Neugier und ein unbändiger Forscherdrang raus in die Natur. Eine Eigenschaft, die schließlich dazu führte, dass Charles als Erwachsener viele Forschungsreisen unternahm. Im Naturkundemuseum in Berlin ist Willi mit dem Biologen Michael Ohl verabredet, um noch mehr über den Wissenschaftler zu erfahren: Fünf Jahre war Charles Darwin mit der "Beagle", einem Segelschiff, unterwegs. Was immer ihm bei seinen Landgängen interessant zu sein schien, brachte Charles Darwin auf das Schiff: Tiere, Pflanzen, Steine - unzählige Exemplare wurden gesammelt und exakt beschriftet. Auf den Galapagosinseln im Pazifik weckten bestimmte Vögel Charles Darwins Interesse. Wieder zu Hause in England waren es vor allem diese Funde und Beobachtungen, die ihn davon überzeugten, dass an seiner Evolutionstheorie wirklich was dran ist. Charles Darwin erkannte: Unterschiedliche Lebensbedingungen der Tiere führen dazu, dass sie sich über Jahrhunderte unterschiedlich entwickeln, deshalb auch unterschiedlich aussehen und verschiedene Eigenschaften haben. Jedes Tier ist perfekt angepasst an seinen Lebensraum. Denn nur die, die optimal "ausgerüstet" sind, leben lange genug, um sich auch fortpflanzen zu können.