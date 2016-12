Am Ende des großen Krieges herrscht eine Hungersnot im Land. Schneeweisschen, Rosenrot und ihre Mutter versuchen, mit dem Verkauf von selbstgemachtem Rosenöl zu überleben. Um die Not seines Volkes zu lindern, beschliesst der gütige König, mit dem Rest des Kronschatzes Korn zu kaufen. Als sein Sohn Prinz Jakob diese frohe Nachricht verkündet, lernt er auf dem Markt Schneeweisschen kennen. Die beiden verlieben sich. Doch nicht alles ist gut, schleicht doch ein übler Zwerg über den Markt, der in Gestalt eines reichen Kaufmanns dem König seinen Kronschatz abjagen will. Tatsächlich fällt der König auf den Betrüger herein. Prinz Jakob heftet sich dem fliehenden Dieb an die Fersen, doch als er ihn stellen kann, wird er vom Zwerg in einen Bären verwandelt. Auch diese moderne Adaption des Grimm'schen Stoffes zeigt Schweizer Radio und Fernsehen im Rahmen seines Schwerpunktes "Märchenhaft". Regisseur Sebastian Grobler gelang dabei mit erfrischenden Jungdarstellerinnen und Detlef Buck als Zwerg eine heitere Parabel auf das Erwachen der Gefühle und gleichzeitig eine Geschichte über Gier und allzu leichte Verführbarkeit.