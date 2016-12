Das will Willi herausfinden und ist deshalb auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt unterwegs. Der wird ja traditionell vom Christkindl eröffnet, also hat man hier die besten Chancen, es persönlich zu treffen und nach seinem Weihnachtswunsch zu fragen! Überall auf dem Weihnachtsmarkt riecht es nach Glühwein, Mandelbrot und Lebkuchen. Wie werden Lebkuchen eigentlich hergestellt? Willi wills wissen und fährt immer dem Duft hinterher - Gewürze, Zucker, und was noch? Mal sehen, ob ihm jemand das Geheimrezept verrät! Kein Weihnachten ohne Weihnachtsbaum! Auf einer Christbaumplantage erfährt der Reporter, welche Nadelbäume sich zum Aufstellen im Weihnachtszimmer eignen. Wer einen Baum ergattert hat, der möchte ihn doch bestimmt auch schmücken: Mit Glaskugeln zum Beispiel. In Rödental bei einer Firma rollen 55 Millionen Kugeln im Jahr durch die Fertigung. Wer das Christkind nicht persönlich trifft, um ihm einen Wunschzettel zu übergeben, der kann ihm auch schreiben: Im Weihnachtspostamt in Himmelstadt, das nur zu dieser Jahreszeit geöffnet ist, werden Tausende von Briefen an das Christkind gesammelt und beantwortet. Klar, dass Willi gleich mithilft, die eingegangenen Briefe zu öffnen und zu sortieren. So viele Wünsche! Ob die alle erfüllt werden können? Halt dich bitte ran, liebes Christkind! Und fröhliche Weihnachten!