Beflügelt vom Gruppensieg in der Champions League steht nun der Besuch im „aktuellen sportstudio“ des ZDF an: Am Samstag ist BVB-Youngster Julian Weigl zu Gast bei Moderator Sven Voss. Dann kann der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler von seinem passsicheren Erfolgsweg erzählen, den er seit seinem Wechsel nach Dortmund im Sommer 2015 absolviert und der ihn auch in den Kreis der Nationalmannschaft führte. - Fußball: Bundesliga, 14. Spieltag Topspiel: Hertha BSC - Werder Bremen, Bayern München - VfL Wolfsburg, 1. FC Köln - Bor. Dortmund, Hamburger SV - FC Augsburg, FC Ingolstadt - RB Leipzig, SC Freiburg - Darmstadt 98, Eintr. Frankfurt - Hoffenheim; 2.Liga: 16. Spieltag, VfL Bochum - 1860 München, 1. FC K'lautern - Erzgebirge Aue