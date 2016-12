Schon beim Brötchen geht es los. Das heißt mal "Schrippe", mal "Semmel", mal "Weckla". Überall in Deutschland klingt Deutsch anders. "pur+" fragt: Warum sprechen Bayern anders als Sachsen? Was macht der Dialekt mit dem Sprecher? Macht Bayrisch grantig und Hamburgisch hochnäsig? Warum kann man bestimmte Sachen nur im Dialekt sagen? Und warum sind Dialekte lustig? Eric Mayer lernt Bayrisch. Verstehen ihn die "Eingeborenen", oder fühlen sie sich veralbert? In keinem anderen Land in Europa gibt es so viele unterschiedliche Dialekte wie in Deutschland. Aber welcher ist der schwerste? "pur+" macht das Experiment und findet den schwersten Dialekt Deutschlands.