U. a. Ski-Weltcup, Slalom der Damen in Sestriere/Italien. Wendy Holdener ließ in der Vorsaison aufhorchen. Der 23-Jährigen aus dem Kanton Schwyz gelang der Gesamtsieg in der Kombination, ein Triumph beim City Event und zwei zweite Plätze im Slalom-Weltcup. In den ersten zwei Rennen des aktuellen Winters stand Holdener als Zweite bzw. Dritte immer aug dem Podest. - ca. 11:05 Biathlon: Weltcup, 4x7,5 km-Staffel Herren, aus Pokljuka/Slowenien (Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger)