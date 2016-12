Im Jahr 2023 vereint Menschen und Mutanten der Kampf gegen die sogenannten Sentinels. Die gefürchteten Killermaschinen haben sich die Fähigkeiten der Mutanten zu eigen gemacht und sind so quasi unbesiegbar. Die einzige Chance liegt in einer Reise in die Vergangenheit, in der die Gestaltwandlerin Mystique mit ihrem Handeln die Probleme der Gegenwart ausgelöst hat. Wolverine wird für den Trip in die 70er Jahre auserkoren, um den Lauf der Dinge zusammen mit dem jungen Professor X und Magneto zu ändern…