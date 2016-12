Im Hause Kleist geht es turbulent zu. Piwi zieht zu Anke und die ganze Familie hilft. Doch für Wehmut bleibt keine Zeit. Ein Wasserrohrbruch sorgt dafür, dass sich die Familie für einige Tage ein anderes Quartier suchen muss. Doch wohin? Kurzerhand lädt Anna alle zu sich ein. Clara übernachtet bei ihrer besten Freundin Nele, deren Mutter bei einer Fortbildung ist. Neles Opa Hans und Bruder Timo waren Pilze sammeln und servieren zum Abendessen ein Pilzragout. Während Clara und Timo nur wenig von den Pilzen essen, freut sich Nele auf eine große Portion Champignons. Am nächsten Tag wird Christian in Claras Schule zu einem Notfall gerufen. Nele ist schwer erkrankt. Sein Verdacht: Pilzvergiftung. Clara ist dagegen unauffindbar. Trotz der Sorge um seine Tochter fährt Dr. Kleist zu Hans, um eine Probe der Pilze zu nehmen. Dabei zeigt sich, dass ein giftiger Knollenblätterpilz im Ragout war. Umso mehr sorgt sich Christian um Clara. Schließlich spürt er sie im Reitstall auf. Zum Glück ist alles in Ordnung, da sie nur wenig von den Pilzen gegessen hatte. Währenddessen verschlechtert sich Neles Zustand dramatisch, so dass Michael Sandmann und Dr. Kleist eine Lebertransplantation in Erwägung ziehen. Als Spender kommt nur Opa Hans in Frage, dessen Lungenfunktion jedoch stark beeinträchtigt ist. Trotzdem will Hans das Risiko eingehen - gegen den erklärten Willen von Dr. Kleist. Auch der schlimmste Rohrbruch ist irgendwann überstanden und Familie Kleist kehrt nach Haus zurück. Doch jemand fehlt: Anna. Kurzerhand beschließt der Familienrat: Anna soll in die Kleist-Villa einziehen. Die Antwort fällt ihr nicht schwer.