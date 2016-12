The Voice of Germany - Halbfinale Heute | SAT.1 | 20:15 - 23:00 Uhr | Castingshow Infos

Mehr Termine Inhalt Die Suche nach der besten Stimme der Republik befindet sich in der heißen Phase: Vier Teams mit jeweils drei Talenten – macht insgesamt zwölf Kandidaten, die sich noch Hoffnungen machen können, das Casting-Format als Sieger zu beenden. Nachdem die Coaches bisher das Sagen hatten und ihre Lieblinge bis hierher bringen konnten, haben nun die Zuschauer das letzte Wort. Per Telefonvoting wird entschieden, wer es ins Finale schafft. Original-Titel: The Voice of Germany Laufzeit: 165 Minuten Genre: Castingshow, D 2016 Gäste: Gäste: Samu Haber, Smudo, Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Michi Beck