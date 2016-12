Die 12-jährige Lucy leidet an einer Herzkrankheit und muss deshalb in eine Klinik in der Great Ormond Street. Ihre Mutter Julie ist verzweifelt, da sie fürchtet, ihr Kind zu verlieren. Am Abend bevor sie operiert wird, liest Lucy die Geschichte von Peter Pan. Die Geschichte verfolgt sie bis in den Schlaf und so kommt es, dass sie im Traum eine wundersame Reise ins Nimmerland macht.