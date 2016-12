Goren und Eames ermitteln in einem undurchsichtigen Fall von Juwelendiebstahl, bei dem es drei Tote gegeben hat. Einer der Einbrecher wurde tot am Tatort gefunden und außerdem gehört ein Pärchen aus der Nachbarschaft zu den Opfern. Am Anfang ist völlig unklar, wie die beiden mit dem Verbrechen in Verbindung standen.