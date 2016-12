Into the Badlands Morgen | RTL 2 | 00:15 - 01:05 Uhr | Actionserie Infos

Sunny und M.K. setzen alles daran, Quinns Fängen ein für alle Mal zu entkommen, während die Feinde des Barons sich verbünden, um ihn zu stürzen und die Badlands für immer zu verändern. Untertitel: Eine Hand voll Gift Laufzeit: 50 Minuten Genre: Actionserie, USA 2015 Regie: Guy Ferland Folge: 6 Schauspieler: Sunny Daniel Wu Jade Sarah Bolger M.K. Aramis Knight The Widow Emily Beecham Ryder Oliver Stark Veil Madeleine Mantock