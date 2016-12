New Moon - Biss zur Mittagsstunde Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:50 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Um Bella (Kristen Stewart) vor seiner blutrünstigen Familie zu schützten, trennt sich Edward (Robert Pattinson) von ihr. Als der Cullen-Clan die Stadt verlässt, fällt Bella in ein tiefes Loch. Ihre verzweifelten Versuche, Edward bei sich zu spüren, gehen sogar so weit, dass sie sich von einer gefährlichen Klippe stürzt. Zum Glück kann Jacob sie im letzten Moment retten. Original-Titel: The Twilight Saga: New Moon Laufzeit: 155 Minuten Genre: Fantasyfilm, AUS, USA 2009 Regie: Chris Weitz FSK: 12 Schauspieler: Isabella „Bella“ Swan Kristen Stewart Edward Cullen Robert Pattinson Jacob Black Taylor Lautner Alice Cullen Ashley Greene Charlie Swan Billy Burke Dr. Carlisle Cullen Peter Facinelli Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets