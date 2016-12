Aufbruch Heute | ONE | 20:15 - 21:45 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

BRD in den 60ern: Die Arbeitertochter Hilla (Anna Fischer) darf das Gymnasium besuchen. Doch ihre Familie ist skeptisch. Wirklich zu Hause fühlt Hilla sich in der Buchhandlung. Dort lernt sie auch Godehard van Keuken (Daniel Strässer), der ihr die Tür zu einer neuen Welt öffnet. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2016 Regie: Hermine Huntgeburth Schauspieler: Hilla Anna Fischer Mutter Margarita Broich Vater Ulrich Noethen Großmutter Barbara Nüsse Godehard van Keuken Daniel Sträßer Herr Buche Heiko Pinkowski