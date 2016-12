Lost in Translation - Zwischen den Welten Heute | ONE | 14:55 - 16:30 Uhr | Romantikdrama Infos

Mehr Termine Inhalt Der alternde US-Schauspieler Bob (Bill Murray) trifft in Tokio auf Landsfrau Charlotte (Scarlett Johansson). Während ihr Mann arbeitet, langweilt sie sich. Zu zweit streifen die Außenseiter durchs Nachtleben der riesigen fremden Stadt. Laufzeit: 95 Minuten Genre: Romantikdrama, USA, J 2003 Regie: Sofia Coppola Schauspieler: Charlotte Scarlett Johansson Bob Harris Bill Murray John Giovanni Ribisi Ms. Kawasaki Akiko Takeshita Kelly Anna Faris Diamond Yukai