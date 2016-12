Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Moderatorin und Schriftstellerin Amelie Fried, Schriftsteller Michael Köhlmeier, Märchenerzähler Helmut Wittmann und Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger. Vorweihnachtszeit ist Märchenzeit und so dreht sich auch in Heinz Sichrovskys Bücherwelt alles um die fantastischen Erzählungen. Amelie Fried ist nicht nur Moderatorin im deutschen Fernsehen, sondern auch erfolgreiche Schriftstellerin in unterschiedlichen Genres. Ihre Kinderbücher sind vielfach ausgezeichnet und gerade erschien ihr neuer Roman "Ich fühle was, was du nicht fühlst" für Erwachsene. Michael Köhlmeier ist ein zeitgenössischer Erzähler, dessen Stimme schon ganze Generationen verzauberte. Während er vor allem in die Mythen- und Sagenwelt entführt, konzentriert sich der oberösterreichische Märchenerzähler Helmut Wittmann besonders auf die heimischen Volksmärchen. Diese drohen immer mehr in Vergessenheit zu geraten, dabei sind die alpenländischen Zaubermärchen genau jene, die uns in ihrer Symbolsprache am nächsten sind, sagt er. Und die Ärztin und Erziehungsberaterin Martina Leibovici-Mühlberger erklärt die psychologischen Auswirkungen von Märchen auf die Entwicklung unserer Kinder. Sie beantwortet auch die Frage, ob Märchen in all ihren brutalen Ausprägungen überhaupt noch zumutbar sind. Sagenhaftes zum Nikolausabend, bei "erLesen".