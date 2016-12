X-Men: Erste Entscheidung Heute | Pro7 | 20:15 - 22:50 Uhr | Comicverfilmung Infos

Mehr Termine Inhalt Der Kalte Krieg hält die Welt in Atem, als plötzlich die Existenz von Mutanten ans Tageslicht kommt. Charles Xavier und Erik haben selbst Mutanten trainiert, bevor ihre Freundschaft zerbrach und sie zu Feinden wurden. Jetzt müssen sie an einem Strang ziehen, um einen Nuklearkrieg zu verhindern. Original-Titel: X-Men: First Class Laufzeit: 155 Minuten Genre: Comicverfilmung, GB, USA 2011 Regie: Matthew Vaughn FSK: 12 Schauspieler: Professor Charles Xavier James McAvoy Erik Lehnsherr / Magneto Michael Fassbender Raven Darkholme / Mystique Jennifer Lawrence Charles Xavier (12 Years) Laurence Belcher Sebastian Shaw Kevin Bacon Dr. Moira MacTaggert Rose Byrne