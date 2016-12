Law & Order: New York Heute | VOX | 20:15 - 21:15 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Detectives nehmen die Ermittlungen auf, nachdem ein Mann behauptet, dass sein früherer Sporttrainer an der Schule ihn jahrelang zu sexuellen Handlungen gezwungen hat. Mit Geld wollte der Trainer sich freikaufen – doch als er nun für seien sportlichen Verdienste geehrt wird, rückt sein Opfer mit der Sprache heraus. Im Zuge der Ermittlungen kommen die Detectives einem Selbstmord auf die Spur, der mit dem Trainer in Zusammenhang steht… Original-Titel: Law & Order: Special Victims Unit Untertitel: Schweigegeld Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2011 Regie: Jim McKay Folge: 2 Schauspieler: Olivia Benson Mariska Hargitay Christopher Meloni Nick Amaro Danny Pino Sergeant John Munch Richard Belzer Amanda Rollins Kelli Giddish Captain Don Cragen Dann Florek