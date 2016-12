Sylt im Winter - das ist genau die richtige Jahreszeit für diejenigen, die gerne dick vermummt am Strand spazieren, hinterher eine Tasse heißen Grog trinken und vom Kamin aus auf die wilde Nordsee blicken. Sylt im Winter ist rau, spröde und still. Es ist die Jahreszeit der wahren Kenner, die Sylt dann mit den Einheimischen teilen. Moderator Michael Friemel macht sich gemeinsam mit Karsten "Pucki" Puck - einem Sylter Urgestein - auf Entdeckungstour. Es geht einmal quer über die Insel vom äußersten Süden bis ganz in den Norden. Vom altfriesischen Haus bis hin zum Fischtempel von Jürgen Gosch. Außerdem wagt sich Michael in die eiskalte Brandung, um mit den Wellenreitern mitzuziehen und probiert die einzige Auster Deutschlands - die Sylter Royal. Er besucht den Teepapst Ernst Janssen in Westerland und kocht im Sternelokal Landhaus Stricker. Sylt im Winter - mit vielen Tipps, wo man günstig übernachten kann und wie man die kalte Jahreszeit auf der Insel am besten verbringt.