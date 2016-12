Eine nächtliche Verfolgungsjagd. Die Dealer in ihrem Sportwagen kommen ins Schwitzen, denn Diller und Kessel, zwei Hamburger Ermittler, haben sie im Visier. Ein Routineeinsatz für das eingespielte Duo und langjährigen Freunde, die einander den Rücken frei halten. Zurzeit hat Kessel Dillers Unterstützung bitter nötig: Seine Tochter leidet an Epilepsie, die Behandlung ist kostspielig und seine Ehe droht daran zu zerbrechen. Aber Kessel weiß, er kann auf Diller vertrauen und er liebt seine Frau. Deshalb ist er sich sicher: Alles wird gut. Und plötzlich ergibt sich tatsächlich eine Gelegenheit, dem Schicksal nachzuhelfen. Mit einer Tasche voller Drogen, die Kessel im Auto der geflüchteten Dealer entdeckt. Kessel zögert nur kurz und lässt sie dann mitgehen. Doch statt seine Probleme zu lösen, stürzt ihn diese Tasche in neue, weitaus größere Konflikte - und reißt seinen Partner Diller und seine Familie mit. "Zum Sterben zu früh" - Lars Becker erzählt in seinem neuen Film die Vorgeschichte zu dem erfolgreichen Polizeifilm "Unter Feinden", inspiriert durch den Roman von Georg M. Oswald.