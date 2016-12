Kundenbewertungen sind die neue Währung des Internetzeitalters. Damit hat König Kunde ein neues Machtinstrument. Aber verschafft uns das wirklich mehr Einfluss oder werden wir als unbezahlte Werbetreibende missbraucht? Wie verändert die digitale Revolution die Rolle des Kunden? Einige Kunden nutzen die Gunst der Stunde und setzen die Anbieter unter Druck. Sie verlangen Superkonditionen und drohen mit schlechten Bewertungen. Oft haben sie damit Erfolg. Denn die Kundenbewertung ist entscheidend, wenn es heißt: Verkaufsschlager oder Ladenhüter? Das Laienvotum macht professionellen Werbern Konkurrenz. Authentizität ist das Stichwort. Denn genau das ist es, was die Käufer überzeugt. Immer mehr Branchen lassen sich auf dieses Spiel zwischen Anbieter und Kunde ein. Aber wer sitzt dabei am längeren Hebel? Rund um die Kundenbewertungen im Netz etablieren sich ganz neue Geschäftszweige. So gibt es Agenturen, die Bewertungen auf ihre Richtigkeit überprüfen. Denn falsche Bewertungen sind ein großes Problem. In Berlin trifft das "Xenius"-Team einen professionellen Vlogger. In selbstgedrehten Videos bewertet er Technikprodukte. Er verrät den "Xenius"-Moderatoren, worauf es dabei ankommt und wie er damit Geld verdient. Ist das die neue Art, am Markt teilzunehmen?