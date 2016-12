Das Klima und seine Veränderungen beeinflussen unser Leben auch unser Wohnen und Bauen. Der Klimawandel und extreme Wetterereignisse stellen uns vor neue Herausforderungen. Architekten, Bauingenieure und Materialforscher suchen deshalb nach Lösungen, um unser Wohnen an aktuelle und zukünftige Bedingungen anzupassen. So auch der Architekt Ted Givens. Er stammt aus dem Osten der USA und will Sturmschäden an Immobilien vermeiden. An der Ostküste und im Mittleren Westen werden jährlich über tausend Tornados registriert. Die Südküste ist Hurrikan-Gebiet. Ted Givens' Idee: Häuser, die sich im Erdboden versenken lassen, um nicht vom Sturm erfasst zu werden. Um für die Zukunft zu bauen, spielt nicht nur die Baustruktur eine Rolle, sondern auch, mit welchen Materialien gebaut wird. Die "Xenius"-Moderatoren Dörthe Eickelberg und Pierre Girard erfahren heute in der Bundesanstalt für Materialforschung, wie man schon bei der Baustoffherstellung auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit achten kann.