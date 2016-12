Im Mittelpunkt der Serie steht AC-12. Die interne Anti-Korruptions-Einheit der britischen Polizei nimmt die Ermittlungen auf, wenn Polizisten in den Verdacht der Bestechlichkeit geraten. AC-12 ermittelt gegen ein Spezialeinsatzteam. Der Leiter des Teams, Danny Waldron, hatte bei einem Einsatz einen Verdächtigen erschossen. Doch zunächst kann AC-12 Danny nichts nachweisen. Dann begeht er einen weiteren Mord, jedoch nicht im Dienst. Sergeant Danny Waldron (Daniel Mays) und sein Team, Rod Kennedy (Will Mellor), Jackie Brickford (Leanne Best) und Hari Bains (Arsher Ali) sind Teil eines Großeinsatzes unter dem Namen "Operation Damson". Die Polizei hat Hinweise auf bevorstehende Exekutionen im Bandenmilieu erhalten und will die Täter stoppen. Als Danny den Verdächtigen, einen Mann namens Ronan Murphy (Shane Gately) stellt, erschießt er ihn kurzerhand. Sein Team überredet er, sich dem Betrug anzuschließen. AC-12 untersucht den Tatort, der Fragen aufwirft. In der Befragung durch DS Steve Arnott (Martin Compston) und seinen Vorgesetzten Hastings (Adrian Dunbar) gibt sich Danny redegewandt, hat für alles eine Erklärung. Kurze Zeit später kann sein Team den aktiven Dienst mit der Waffe wieder aufnehmen. Kate (Vicky McClure) wird von Arnott und Hastings undercover in Dannys Truppe eingeschleust. Bald muss sie mit zu einem bewaffneten Einsatz. Als sie dabei beinahe ein Kind erschießt, möchte Danny sie schnellstmöglich wieder loswerden. Kurze Zeit später sucht Danny das Haus von Linus Murphy (Louis Rolston) auf, dem Onkel seines Opfers Ronan Murphy. Danny hatte den Mann bei der Beerdigung Ronans heimlich beobachtet. Danny foltert Linus, bevor er ihn tötet. Den Hund des Opfers nimmt er mit nach Hause. Dort hat Danny eine Liste mit Namen versteckt - eine Todesliste. Bei einem erneuten Einsatz - Kate gehört immer noch zu Dannys Team - wird Danny unter merkwürdigen Umständen schwer verletzt. Kate verdächtigt Dannys Kollegen, ihn aus dem Weg räumen zu wollen. Dritter, nervenzerreißender Fall von AC-12 als Free-TV-Premiere im ZDF. Gaststar Daniel Mays ist in den beiden ersten Episoden als Danny Waldron zu sehen. Mit Keeley Hawes als Lindsay Denton taucht auch eine alte, zwielichtige Bekannte aus der zweiten Staffel wieder auf. Und weiterhin befindet sich ein Maulwurf in den Reihen der Polizei, der gezielt Informationen an die Unterwelt weitergibt. Können Hastings und sein Team den Maulwurf, genannt "Der Caddy", diesmal entlarven - oder haben sie selbst zu viel zu verbergen? Sechs Folgen "Line of Duty" werden als Free-TV-Premiere donnerstags ausgestrahlt.