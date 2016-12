Jasmin wird von einem Patienten niedergeschlagen, und ihr werden Medikamente entwendet. Zunächst deutet alles auf Beschaffungskriminalität hin, doch Dr. Lindberg vermutet mehr dahinter. Die Polizisten ermitteln den Täter: Gero Broog. Seine Tochter starb vor kurzem an einer seltenen Folgeerkrankung der Masern. Jetzt sucht er einen Schuldigen für ihren Tod. Doch wer soll das sein? Das PK 21 ist alarmiert, denn der Mann ist bewaffnet. Dr. Lindberg entdeckt in der Zwischenzeit Hinweise, die ihn zu einer Akte aus dem Archiv der Notaufnahme führen. Gero Broog und seine Frau waren vor Jahren mit ihrer Tochter Anna im EKH. Am selben Tag wurde dort auch ein an Masern erkranktes Kind behandelt, das nicht geimpft war und bei dem sich Anna angesteckt hat. Broog sucht nun die verantwortlichen Eltern. Als Hans und Franzi den Namen der Eltern herausfinden, ist es bereits zu spät: Broog hat sie in seiner Gewalt und wartet auf ihren Sohn. Er will seine Rache um jeden Preis.