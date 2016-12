Ein Korallenriff gleicht einer riesigen Wohngemeinschaft: Fische, Mollusken, Schalentiere, sie alle leben in und von dem Ökosystem. Aus unmittelbarer Nähe betrachtet zeigt sich die schier unbeschreibliche Schönheit und Farbenpracht der Riffe. Doch die Korallen sind in Gefahr. Eine alte Bekannte macht ihnen zu schaffen, die Klimaerwärmung. Was also tun? Die Meeresbiologin Verena Schoepf versucht einen Wege zu finden, um das massive Korallensterben aufzuhalten. Welchen, das erfahren Sie in dieser Ausgabe von "LexiTV".