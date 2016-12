In der ersten Folge von "Bühne 36" setzen sich Marc-Uwe Kling, Sebastian Lehmann, Julius Fischer und Maik Martschinkowsky im Berliner Club Monarch mit dem Ernährungsverhalten neurotischer Großstädter auseinander. So stellt etwa Marc-Uwe Klings Mitbewohner - ein kommunistisches Känguru - die Freundschaft der beiden nicht nur in Puncto Geschmack auf eine harte Probe. Denn wie sagte schon einst Ronald McDonald so schön: "Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral." Julius Fischer erzählt von seinen, im wahrsten Sinne des Wortes, "umfangreichen" Erfahrungen mit Diäten. Sebastian Lehmann erfährt am eigenen Leib, wie das Ernährungsverhalten mit dem Alter immer wunderlicher wird. Zudem untersucht er, unterstützt vom Show-Bassisten 'Boris the Beast', die Texte englischer Pop-Hits und jagt sie auf der Suche nach Bedeutung durch einen Online-Übersetzer. Maik Martschinkowsky wendet das Sprichwort "Du bist, was du isst" auf die politisch Gesinnung an und fühlt sich durch den Klang von Gewürznamen zu einer Fantasy-Erzählung inspiriert. In dieser Sendung ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei!