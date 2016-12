Viele Menschen hätten gern ein anderes Leben als das, was sie tatsächlich führen. Manche möchten gern toll singen oder Fußball spielen können, wären gern reich oder berühmt. Rüdiger wünscht sich nur eins: eine Sechsjährige zu sein. Seinen kompletten Alltag hat der 35-jährige Arbeitslose, der noch bei Mutti wohnt, danach ausgerichtet. Er schläft in einem Kinderbett, trägt Kleider, macht sich Zöpfe und spielt am liebsten mit Puppen. Mutter Steffi (52) findet das nicht etwa befremdlich, sondern unterstützt sein Treiben - hat sie sich doch immer eine Tochter gewünscht. Selbst auf den Spielplatz begleitet sie ihn. Dort allerdings erfährt Rüdiger vor allem Ablehnung und Misstrauen von Kindern und Eltern. Wem die Situation gar nicht gefällt, das ist Cosima (40), Steffis Freundin. Sie glaubt, dass sich das Verhalten des Mittdreißigers dringend ändern muss. Dazu braucht er ihrer Ansicht nach vor allem eine Frau. Also bemüht sie sich, Rüdiger zu verkuppeln. Doch das geht gründlich in die Hose...