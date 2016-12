In der zweiten Folge von "Schnapp Dir das Geld" nehmen Mutter und Tochter teil. Die beiden werden versuchen, das vierköpfige Ermittler-Team zu täuschen und in die Irre zu führen. Birgit (47) lebt in Rösrath bei Köln und arbeitet als Kommunikationstrainerin. Ihre Tochter Vanessa ist 19 Jahre und arbeitet in der Gastronomie. Die beiden sind ein eingespieltes Team und werden alles geben, um in oder um Köln herum das perfekte Versteck für den Geldkoffer zu finden.