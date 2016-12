Auf der Suche nach dem sagenumwobenen Schwert eines lange verstorbenen Königs verlassen die Wikinger das Meer und folgen einem Flusslauf. Sie ahnen nicht, dass sie direkt auf einen Wasserfall zurudern. In der Regel sind die Wikinger auf dem offenen Meer unterwegs. Doch dieses Mal fahren sie mit ihrem Drachenboot einen Fluss entlang, immer tiefer ins unbekannte Landesinnere. Denn die Crew ist auf der Suche nach dem Schwert eines vor langer Zeit gestorbenen Königs. Einer Waffe, der besondere Kräfte nachgesagt werden. Mit deren Hilfe verspricht sich Halvar, seinen Erzfeind, den schrecklichen Sven, ein für alle Mal besiegen zu können. Doch die Reise gestaltet sich anders als gedacht, vor allem, weil die Wikinger zunächst einen jungen Mann vor dem Ertrinken retten müssen und anschließend selbst in äußerste Not geraten. Nachdem sie das Drachenboot gegen ein Riff gesteuert haben, rauschen sie erst langsam, dann immer schneller und hilfloser auf einen so großen Wasserfall zu, dass ein Sturz über die Wasserkante weder die Crew noch das Drachenboot überleben würde.