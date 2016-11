Nach einem apokalyptischen Krieg ist Chicago von der Außenwelt abgegrenzt. Die Stadt ist in fünf verschiedene Kasten unterteilt, in die jeder Bürger nach einem Test mit dem 16. Geburtstag eingegliedert wird. Auch für Teenager Beatrice ist der große Tag gekommen, doch ihre Testergebnisse lassen Zweifel an ihrer künftigen Zugehörigkeit aufkommen. Als sogenannte "Unbestimmte" wird sie in dem strikten System nicht akzeptiert und muss um ihr Leben fürchten…