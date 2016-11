Nach der nervenaufreibenden Vorbereitungszeit ist es nun endlich so weit: Basti und Paula wollen miteinander den Bund der Ehe eingehen. Allerdings tauchen dann in den letzten Sekunden Schwierigkeiten auf, die schnell kreativ gelöst werden müssen. Klar, dass das Brautpaar in spe äußerst nervös ist, weil sie befürchten, dass doch noch etwas dazwischenkommen könnte...