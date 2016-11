Johnny Depp begeistert mit seinem Schauspieltalent die ganze Welt - er gehört zu den großen Stars in Hollywood, gewann einen Golden Globe und wurde bereits dreimal für den "Oscar" nominiert. Was ist das Geheimnis seines Erfolgs? Die Dokumentation gewährt einen faszinierenden Einblick in die Kindheit und Karriere des einzigartigen Künstlers Johnny Depp und zeigt das atemberaubende Leben eines Mannes, der sich vom Schulschwänzer zum weltweiten Superstar wandelte.