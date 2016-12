In "Die Hitrekorde - Champions der 90er" präsentiert Moderator Giovanni Zarrella ungewöhnliche, skurrile und beeindruckende Erfolgsgeschichten aus dem schrägen Jahrzehnt. Mit beliebten Klassikern, bedeutenden Musikstars, den schönsten Videoclips und zahlreichen Überraschungen werden in der Show die größten Rekorde der Musikgeschichte gefeiert. Spice Girls, Dr. Alban, Nirvana oder nationale Künstler wie Die Fantastischen Vier, Scooter oder Wolfgang Petry - diese Stars haben Generationen von Fans begleitet und im Musikbusiness Geschichte geschrieben. Neben Erinnerungen an diese Erfolgsbands werden außergewöhnliche Rekorde, wie das längste Musikvideo oder die am häufigsten abgedruckten Cover-Stars der BRAVO präsentiert. In rasanten Raterunden rund um die Rekorde spielen prominente Studiogäste gegeneinander - doch am Ende wird es nur einen wahren "Champion der 90er" geben. Dabei sorgen die Live-Acts Dr. Alban, Scooter und Los del Rio für eine kollektive Erinnerung an eine unvergessliche Zeit. Unterstützung bekommen sie dabei von der Studioband "The Baseballs".