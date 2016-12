Insgesamt gibt es rund 2.500 verschiedene Arten von Termiten rund um den Erdball. Lange Zeit galten sie bloß als Schädlinge und unsympathische Vettern der Ameisen, mit denen sie jedoch nicht einmal verwandt sind. Termiten sind effiziente Zelluloseverwerter. Das schafft vor allem Probleme in Ländern wie den USA, in denen Holzhäuser Standard sind. Der Termitenbefall tragender Holzteile eines Einfamilienhauses kann über Jahre unentdeckt bleiben. Die angerichteten Schäden sind oft enorm. In den Regenwäldern Borneos stellt sich die Situation ganz anders dar. Hier bewohnen Termiten hohle Baumstämme und haben sich auf den schnellen Nahrungstransport spezialisiert. Ihre Transportwege sind penibel bewachte Hochgeschwindigkeitsstrecken. Die Verkehrsströme sind exakt festgelegt, und das Einbringen der "Ernte" erfolgt durch genau strukturierte Arbeitsteilung der einzelnen Kasten. Die Hügel bauenden Termiten in der afrikanischen Savanne wiederum sind Architekten der Extraklasse. Ihre bizarren Festungen bestechen durch ein genau durchdachtes Lüftungssystem, das es der Kolonie erlaubt, nährstoffreiche Pilzkulturen anzulegen. Makro-Spezialist Wolfgang Thaler führt den Zuschauer in die innerste Kammer eines Termitenbaus, in der die Königin für den Fortbestand der Kolonie sorgt. Noch nie zuvor wurde mit einer Kamera festgehalten, wie das Leben in einem Termitenbau abläuft. Denn wird der Bau geöffnet, verschwinden die Termiten in den weiten Tunneln des Nests. Doch Filmemacher Wolfgang Thaler hat sich von zwei routinierten Termitenforschern begleiten lassen, um das Rätsel der geheimen Welt der Termiten zu lösen.