"Apfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern!" hieß es schon im berühmten Gedicht von Theodor Storm. Und er hatte Recht. Diese Genüsse sind äußerst gesund. Allerdings sollte man es aber auch nicht übertreiben - vor allem beim Genuss der Nuss! Denn gerade Nüsse sind äußerst kalorienhaltig. Sonst werden aus frommen schnell dicke Kinder. In dieser Ausgabe von LexiTV dreht sich alles rund um die Nuss. Sportler zum Beispiel schwören auf die kleinen Energiespender und nutzen Nüsse als gesunden Power-Snack. Wer allerdings von einer Nussallergie betroffen ist, muss äußerst vorsichtig sein, denn für Allergiker kann der Verzehr von Nüssen sehr gefährlich werden. Außerdem erfahren Sie in dieser Sendung, was die Erdbeere mit Nüssen zu tun hat und dann gibt es noch die größte Nuss der Welt zu sehen.